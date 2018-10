Formazione e lavoro: ricerca Cnos-Fap/Noviter, “nel 2016 quasi il 40% dei tirocinanti è risultato occupato a 6 mesi dalla fine dell’esperienza”

Nel 2016 quasi il 40% dei tirocinanti risultava occupato a sei mesi dalla conclusione del tirocinio e di questi quasi il 60% lo era nella medesima azienda dove aveva svolto il tirocinio. È uno dei dati che emergono dal Rapporto 2018 “Politiche della formazione professionale e del lavoro – Analisi ragionata degli interventi regionali” di Cnos-Fap e Noviter, presentato questa mattina nella Biblioteca del Senato, a Roma.

Nelle misure di politica attiva del lavoro, i tirocini extracurricolari sono risultati essere al primo posto. Ciò, si legge in una nota, “è la rappresentazione di come il tirocinio sia ritenuto uno strumento in grado di accrescere le possibilità occupazionali, trasformandosi in un rapporto di lavoro alla sua conclusione”.

Gli avvisi regionali in materia di politiche attive del lavoro registrati nel 2017 sono 109, inclusi quelli di Garanzia Giovani. In questi avvisi, l’82% dei finanziamenti è stato destinato alle politiche attive, mentre il 18% a Garanzia Giovani, cioè a quelle azioni messe in atto per favorire la transizione scuola-lavoro. Dalla ricerca emerge nelle Regioni una generale tendenza ad approvare numerosi avvisi con finalità, target e misure diverse come nel caso di Emilia Romagna (12), Veneto (11), Lazio e Toscana (9), Friuli (7), Piemonte e Provincia di Bolzano (6), risultandone una frammentazione del quadro generale degli interventi sia considerando le somme stanziate (da euro 540.000 a 20.000.000) sia per quando riguarda la tipologia dei destinatari (detenuti giovani e adulti, lavoratori in mobilità in contesti di crisi aziendale, disoccupati, nuovi assunti, soggetti fragili, migranti etc).

Per quanto riguarda la formazione, dei 129 avvisi pubblicati dalle Regioni il 58% è stato rivolto alla formazione ordinamentale (80% delle risorse) mentre il restante 42% a quella non ordinamentale (20% delle risorse). Rispetto al totale della spesa, la maggior parte delle risorse si concentra sul sistema di Istruzione e formazione professionale (Iefp), circa il 70% delle risorse.