Lavoro: Giorgi (Uer), “un ambiente in cui si coltivano virtù, valori, armonia e dialogo può produrre grandi frutti e benessere per l’intera società”

“Il tema della virtù è strettamente collegato a quello del lavoro. È una dimensione che potremmo definire vitale, necessaria per l’equilibrio di ognuno di noi”. Lo ha affermato questa mattina Gabriele Giorgi, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università Europea di Roma (Uer), intervenendo al convegno del Centro di ricerca interuniversitario Aretai – Center on Virtues sul tema “Etica delle virtù e Psicologia. Verso una nuova scienza delle virtù?”.

“Le persone – ha spiegato Giorgi – trascorrono oggi molte ore della giornata nell’ambiente di lavoro, che ha un’influenza molto forte sulla qualità della vita e delle relazioni umane”. Per il professore, “un ambiente in cui si coltivano le virtù, i valori, l’armonia, il dialogo, può produrre grandi frutti e benessere per l’intera società. Al contrario, un ambiente non sano, in cui gli esseri umani non sono rispettati, può generare facilmente disagio e condizioni nocive per la salute”.

“L’attuale situazione economica, a volte, rischia di ostacolare lo sviluppo di ambienti di lavoro sani, soprattutto per i giovani”, ha ammonito Giorgi, sottolineando che “anche nell’Instrumentum Laboris del Sinodo dei vescovi, che si sta svolgendo in questi giorni, sono state sottolineate le preoccupazioni delle nuove generazioni su questi aspetti”.

“La migliore cura per gli ambienti di lavoro – ha concluso il docente – sta, sicuramente, nelle virtù e nei valori di pacifica convivenza che sono scritti nel cuore di ogni essere umano e che vanno oltre ogni confine culturale e ideologico. È quella cultura di dialogo e di incontro che Papa Francesco ci invita a vivere e che possiamo sforzarci di introdurre anche nel mondo del lavoro, con grande beneficio per i giovani e per la società intera”.