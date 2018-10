Disagio scolastico: Università Cattolica, si presenta oggi il progetto Family Star

Si svolgerà stamani nella sede di Milano dell’Università Cattolica il convegno dal titolo “Dialoghi per il benessere a scuola”, che sarà l’occasione per presentare il progetto Family Star (Family group Conferences and Student At Risk), promosso dall’Azienda speciale consortile comuni insieme per lo sviluppo sociale di Bollate e finanziato dalla Commissione europea e dalle Fondazioni Peppino Vismara e Con il Sud. Si tratta di incontri che promuovono il dialogo tra studenti, insegnanti e genitori per favorire la definizione e la realizzazione di azioni condivise per contrastare precocemente il disagio scolastico. L’intervento ha coinvolto 34 scuole, 540 studenti e ha previsto la realizzazione di 164 Family group conference. Nel corso della mattinata saranno illustrati i principali esiti della sperimentazione delle Family group conference (Fgc). Nel pomeriggio, in programma una tavola rotonda cui parteciperanno, tra gli altri, Cesare Moreno, dell’Associazione maestri di strada, Maria Luisa Raineri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Lucia Fortini, assessore all’Istruzione e Politiche sociali della Regione Campania, Silvia Piani, assessore alle Politiche per la famiglia della Regione Lombardia.