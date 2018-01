Sovrano ordine Malta: fra’ Dalla Torre (luogotente) a Corpo diplomatico, “impegno per tutela diritti umani e persone vulnerabili, assistenza migranti e rifugiati”

Il luogotenente di gran maestro fra’ Giacomo Dalla Torre ha ricevuto stamani nella Villa Magistrale all’Aventino il Corpo diplomatico accreditato presso il Sovrano Ordine di Malta. Fra’ Dalla Torre ha ripercorso le tappe di un anno ricco e impegnativo per l’Ordine in cui i progetti di assistenza per i migranti e i rifugiati, la lotta al traffico degli esseri umani, il sostegno ai malati di demenza assieme allo sviluppo di nuove terapie mediche e la lotta alle patologie endemiche sono stati temi centrali. “Per il nostro Ordine, la difesa dei diritti umani e la tutela delle persone più fragili – donne, bambini, rifugiati, persone con disabilità, anziani, ma anche minoranze religiose – sono un obbligo morale che risponde e rispecchia in pieno il nostro antico carisma cristiano” ha detto rivolgendosi agli ambasciatori dei Paesi con cui il Sovrano Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche: attualmente 107, di cui l’ultimo in ordine cronologico è la Germania. Ricordando gli 80mila volontari delle associazioni e dei corpi di soccorso presenti in tutti i cinque continenti del mondo che quotidianamente assistono sfollati, migranti, famiglie disagiate, indigenti, persone con disabilità e anziani, il luogotenente ha lodato l’impegno degli ambasciatori dell’Ordine di Malta nella promozione delle leggi umanitarie internazionali e nella tutela dei più deboli. Ribadita inoltre la necessità di sviluppare nuovi strumenti giuridici in grado di gestire i flussi migratori. Ad aprire l’udienza è stato il decano del Corpo diplomatico, ambasciatore Pavel Voşalík, giunto quest’anno al termine del suo incarico.