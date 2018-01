Media e minori: Cnu, “grande soddisfazione” per ricostituzione Comitato. “Subito al lavoro”

Il Consiglio nazionale degli utenti (Cnu) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha accolto con grande soddisfazione la ricostituzione del Comitato media e minori del ministero dello Sviluppo economico (Mise), cui è affidato il compito di verificare le violazioni delle emittenti televisive al Codice di autoregolamentazione varato il 29 novembre 2002. “Nel prendere atto dell’indubbia capacità professionale dei componenti scelti dal Ministero, dall’Autorità e dal Cnu stesso, il Consiglio – si legge in un comunicato – auspica il tempestivo insediamento dell’organismo, rimasto fermo per quasi due anni. La qualità delle trasmissioni televisive, che devono essere sempre rispettose della sensibilità dei telespettatori più giovani, è infatti la richiesta più pressante che perviene dalle associazioni, dalle famiglie e dagli utenti che hanno a cuore i diritti dei minori nei confronti dei media”.