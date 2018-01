Libri: Milano, l’11 gennaio l’anteprima di “Siamo qui, siamo vivi”, diario inedito di Alfredo Sarano

Verrà presentato in anteprima giovedì prossimo, 11 gennaio, a Milano (ore 18, Sala Facchinetti – Della Torre della Società Umanitaria, Via San Barnaba 48 ), il volume “Siamo qui, siamo vivi – Il diario inedito di Alfredo Sarano e della famiglia scampati alla Shoah”, opera a cura di Roberto Mazzoli pubblicata dalle Edizioni San Paolo in occasione del Giorno della memoria 2018. L’evento – informano gli organizzatori – sarà anche l’occasione dell’incontro dal vivo tra le figlie di Alfredo Sarano – Matilde, Vittoria e Miriam Sarano – e i figli di Erich Eder, sottufficiale della Wehrmacht che si prodigò per salvare gli ebrei sfollati a Pesaro. Saranno inoltre presenti all’incontro, moderato da Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”: Roberto Mazzoli, curatore del libro; Liliana Segre, scrittrice e testimone; Davide Romano, assessore alla cultura della Comunità Ebraica di Milano; mons. Davide Milani, responsabile per la comunicazione dell’arcidiocesi di Milano; don Simone Bruno, direttore editoriale del Gruppo San Paolo. Custodito per oltre settant’anni in un cassetto dalle figlie Matilde, Vittoria e Miriam, il diario di Alfredo Sarano riemerge oggi dal passato aggiungendo nuove, preziose pagine di storia al libro del genocidio del popolo ebraico. Fogli ormai ingialliti dal tempo si affiancano così alle opere di Anna Frank ed Etty Hillesum, scritte proprio per vincere il silenzio e testimoniare l’orrore delle persecuzioni. Roberto Mazzoli È giornalista e direttore editoriale del settimanale “Il Nuovo Amico” delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino.