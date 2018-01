Immigrazione: don De Robertis (Migrantes), in Italia 5 milioni di immigrati e 5 milioni di italiani all’estero. “A Londra ogni mese si suicida in media un italiano”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

In Italia, oggi, il numero degli immigrati presenti nel nostro Paese è pari a quello dei nostri compatrioti all’estero: cinque milioni. A soffermarsi sulla singolare coincidenza è stato don Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes della Cei, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative della Chiesa italiana per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma domenica prossima. “A Londra, ogni mese in media c’è il suicidio di un italiano”, ha reso noto De Robertis citando il dato di uno dei cappellani che nelle oltre 366 missioni sparse nel mondo si occupa della cura pastorale degli italiani all’estero: “Molti italiani vivono ancora nelle baracche”. “Quando il Papa parla di migranti, parla anche di questi italiani che sono all’estero e che molto spesso noi stessi dimentichiamo”, ha fatto notare De Robertis. Quanto al dato degli immigrati presenti in Italia, che rimane stabile sui cinque milioni, “variano in maniera notevole i flussi di ingresso e di uscita: 474mila stranieri sono diventati italiani, ma nel 2015 7mila nuovi italiani che avevano acquisito la cittadinanza hanno cercato una nuova tappa migratoria”. Una parte consistente dei 5 milioni di immigrati risiede, inoltre, ormai stabilmente nel nostro Paese: “Nel 2016 sono stati 24.018 i matrimoni misti, gli unici matrimoni che aumentano in Italia”, ha commentato il direttore generale di Migrantes. Nelle nostre scuole, 814mila bambini sono immigrati, il 60% dei quali nati sul nostro suolo: “Sono i nostri ragazzi, sono il presente e il futuro dell’Italia”, ha commentato De Robertis facendo indiretto riferimento alla questione dello “ius soli”. Tra i punti critici: il lavoro degli stranieri viene pagato in media il 30% di meno rispetto a quello degli italiani, a parità di occupazione.