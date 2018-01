Giornata migrante e rifugiato: diocesi Vittorio Veneto, l’11 gennaio a Conegliano i vescovi Perego e Pizziolo riflettono sul messaggio di Papa Francesco

Giovedì 11 gennaio, alle 20.30, all’auditorium Toniolo di Conegliano (Tv) mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio ed ex direttore generale della Fondazione Migrantes, assieme al vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo, rifletteranno sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018. Al centro del loro intervento, in particolare, i quattro atteggiamenti che il Papa invita ad avere nei confronti dei migranti: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Domenica 14 gennaio, alle 9.30, nel duomo di Oderzo, mons. Pizziolo presiederà una messa nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.