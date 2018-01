Giornali Fisc: Genova, on line il nuovo sito del settimanale “Il Cittadino”

È on line il nuovo sito del settimanale cattolico di Genova, “Il Cittadino”, raggiungibile all’indirizzo www.ilcittadino.ge.it. “Abbiamo adeguato il nostro sito in modo da renderlo in linea con le nuove norme ed adatto alle mutate esigenze del mondo online”, spiega mons. Silvio Grilli, responsabile diocesano per le comunicazioni sociali. “Come altre testate cattoliche hanno già fatto prima di noi, abbiamo utilizzato il sistema di gestione dei contenuti creato e messo a disposizione della Fisc e dalla Cei”, aggiunge don Giovanni Benvenuto, collaboratore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, che ha curato la parte tecnica del progetto. “Finalmente – sottolinea don Benvenuto – il nuovo sito è in linea con gli standard attuali del web, è più moderno, è totalmente responsivo, ed ha una grafica più moderna e snella. Speriamo che il nuovo sistema possa attrarre più iscritti e un numero maggiore di visitatori”. La nuova versione del sito è on line dal 2 gennaio ed affianca gli altri strumenti di comunicazione istituzionale della diocesi genovese. Tra questi, prima di tutti, il sito ufficiale della diocesi, www.chiesadigenova.it, e le pagine sui social network come Facebook e Twitter. Come si legge nella presentazione, “Il Cittadino” vuole essere “un giornale ricco che cerca di fornire un’informazione obiettiva e corretta alla luce dei valori cristiani” e, con il nuovo sito web compie un ulteriore passo del proprio cammino dopo il rinnovo della veste grafica della versione cartacea iniziata alcuni anni fa, con il numero del 16 gennaio 2005. In quell’occasione, il settimanale riprese anche il nome della testata che fu del glorioso quotidiano cattolico fondato nell’ottobre 1873 e costretto a chiudere per motivi finanziari nel 1974.