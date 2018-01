Elezioni: mons. Galantino, “occorre sussulto di onestà, realismo e umiltà da chi chiede il nostro voto”

“Occorre un sussulto di onestà, di realismo e di umiltà da parte di coloro che chiedono il nostro voto”. Lo ha detto mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, a margine della conferenza stampa per la presentazione delle iniziative promosse dalla Chiesa italiana in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018, che si celebrerà domenica 14 gennaio. “Il popolo italiano – ha proseguito il segretario generale della Cei riferendosi al clima pre-elettorale – ha le capacità per distinguere chi vende fumo da chi vuole mettere in cammino il Paese”.