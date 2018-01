Diocesi: Tortona, iniziato l’anno giubilare straordinario per il santuario della Madonna della Guardia nel centenario del voto di don Orione per la pace

Il 2018 sarà per il santuario della Madonna della Guardia di Tortona (Al) l’“Anno della carità” nel centenario del voto che un secolo fa, il 29 agosto 1918, san Luigi Orione fece promettendo la costruzione a Tortona di una grande basilica affinché potessero tornare sani e salvi i soldati partiti per la Prima Guerra mondiale. La guerra terminò il 4 novembre. Don Orione mantenne la parola e il 23 ottobre 1926 il cardinale tortonese Carlo Perosi benediceva la prima pietra del nuovo santuario – progettato dall’architetto della Santa Sede, Spirito Maria Chiappetta – che venne poi inaugurato il 29 agosto 1931. “Il 2018 – spiega don Renzo Vanoi, rettore del santuario – è un anno di carità orionina, un anno con un cuore grande come quello di don Orione che ha voluto qui a Tortona un santuario dedicato alla Madonna della Guardia come simbolo concreto di pace e di speranza contro ogni guerra”. Nel corso dell’anno giubilare, inaugurato solennemente lunedì 1° gennaio, il santuario sarà luogo di misericordia e grazia con la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria a partire da domenica 11 marzo, quando nel corso della celebrazione eucaristica che sarà presieduta dall’arcivescovo di Genova, il card. Angelo Bagnasco, verrà aperta la Porta Santa. Sarà invece l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, a presiedere la celebrazione per la chiusura della Porta, mercoledì 29 agosto. “Quest’anno – aggiunge don Vanoi – sarà anche l’occasione come Famiglia orionina di ricordare il nostro Fondatore anche come il santo della pace senza confini. Una festa lunga un anno anche per consolidare il nostro senso di comunità nata all’ombra del carisma di don Orione”. Il 16 maggio, in occasione dell’anniversario della canonizzazione di san Luigi Orione, il pontificale sarà presieduto dal vescovo di Tortona, mons. Vittorio Francesco Viola.