Diocesi: Roma, sabato l’arcivescovo vicario De Donatis ordina vescovi ausiliari p. Daniele Libanori e don Paolo Ricciardi

Padre Daniele Libanori, gesuita, e don Paolo Ricciardi, del clero romano, nominati dal Papa vescovi ausiliari di Roma il 23 novembre scorso, sabato 13 gennaio riceveranno l’ordinazione episcopale durante la concelebrazione eucaristica che avrà inizio alle 16 nella basilica papale di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma. A ordinarli sarà l’arcivescovo vicario di Roma Angelo De Donatis. Con-consacranti mons. Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare della diocesi per il settore Centro, e mons. Andrea Turazzi, vescovo di San Marino-Montefeltro. La celebrazione sarà animata dal Coro della diocesi di Roma, diretto da mons. Marco Frisina, e dal Coro della parrocchia di Santa Silvia (quartiere Portuense). Padre Libanori, cui è stata assegnata la sede titolare di Buruni, è nato a Ostellato, in provincia di Ferrara, nel 1953 e appartiene alla Compagnia di Gesù. Ordinato sacerdote nel 1977, è stato per otto anni, fino al 2016, rettore della Chiesa del Gesù. Dal 1° settembre scorso è rettore della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano, nuova “casa” dei preti di Roma per iniziativa del vicario generale De Donatis. P. Libanori continuerà ad occuparsi del clero di Roma e il suo impegno pastorale si estenderà anche ai diaconi permanenti. Don Ricciardi, romano, 49 anni, era dal 2015 parroco ad Acilia, a San Carlo di Sezze, dopo aver guidato per 12 anni la parrocchia di Santa Silvia al Portuense. Era anche membro del Collegio dei consultori della diocesi. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato assistente del Seminario Maggiore fino al 1998, poi per cinque anni vicario parrocchiale di Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario, e per due anni addetto dell’Ufficio catechistico del Vicariato. Il Papa gli ha assegnato la sede titolare di Gabi e sarà delegato per la pastorale sanitaria.