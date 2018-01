Diocesi: Perugia, venerdì il card. Ravasi all’incontro “Giovani nella Bibbia” commenta il libro di Daniele

Sarà il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, il “protagonista” dell’evento promosso a Perugia il 12 gennaio dal Settore apostolato biblico dell’archidiocesi nell’ambito degli incontri dedicati ai “Giovani nella Bibbia” in preparazione al Sinodo dei vescovi (Vaticano, ottobre 2018). Ad accogliere il porporato alle 19 nella cattedrale di San Lorenzo saranno il cardinale arcivescovo di Perugia – Città della Pieve Gualtiero Bassetti e padre Giulio Michelini, responsabile dell’Apostolato biblico. Ravasi interverrà sul libro del profeta Daniele, un giovane che secondo il libro omonimo si trova esiliato fuori dalla sua terra, e al quale Dio si rivolge con sogni e altri aiuti, e aiuterà i partecipanti all’incontro anche a decifrare il difficile linguaggio della letteratura apocalittica. Nel libro di Daniele, osserva padre Michelini, “nonostante la grave situazione di crisi, il Signore si rende presente e assiste il suo popolo, soprattutto grazie a questo giovane. La Bibbia dice che in alcuni momenti difficili, sono proprio i giovani a intervenire con soluzioni inattese”. Dopo l’incontro con il card. Ravasi, gli incontri sul libro di Daniele proseguiranno con altri esperti come mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e già docente di Antico Testamento presso l’Istituto Teologico di Assisi, e i professori David Micheletti e Alessio Fifi. Info, date, video e audio sono consultabili-scaricabili dal sito http://www.lapartebuona.it/