Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, mercoledì 10 gennaio il vescovo Giudice inaugura a San Valentino Torio il “Magazzino della solidarietà”

Verrà inaugurato mercoledì 10 gennaio, a San Valentino Torio (Sa), il “Magazzino della solidarietà”. Il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, benedirà alle 10.30 in via Provinciale 173 la struttura della Caritas diocesana, gestita dalla Cooperativa Priscus. Si tratta di “un deposito di generi alimentari che – si legge in una nota – servirà a rifornire le Caritas parrocchiali e le strutture caritatevoli della diocesi”. La realizzazione del magazzino, seconda opera segno del Giubileo della Misericordia dopo la casa per le aggregazioni laicali “Iuvenescit Ecclesia”, è stata possibile grazie ad un progetto finanziato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica.