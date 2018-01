Diocesi: Albano, sabato 13 gennaio il vescovo Semeraro inaugura la casa di accoglienza “Monsignor Dante Bernini” per papà separati

Verrà inaugurata nel pomeriggio di sabato 13 gennaio dal vescovo di Albano, mons. Marcello Semeraro, la casa di accoglienza “Monsignor Dante Bernini”, realizzata dalla diocesi di Albano in una sede sul litorale di Tor San Lorenzo (Ardea). La struttura, che sarà destinata ad ospitare papà separati, è di proprietà della Provincia italiana centro nord – Mozambico delle Suore di Gesù Buon Pastore (Pastorelle) ed è stata ceduta in comodato d’uso gratuito alla diocesi di Albano per la realizzazione del progetto “Per essere ancora papà”, attuato anche grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica destinati alle attività caritative. La casa sarà gestita dalla Caritas diocesana attraverso la Aps onlus (Associazione per la promozione della solidarietà) e “rappresenta – si legge in una nota – il segno concreto di solidarietà nella Chiesa di Albano, frutto del Giubileo straordinario della Misericordia, durante il quale papa Francesco ha chiesto che in ogni diocesi nascesse un’opera concreta e duratura di solidarietà a ricordo dell’Anno Santo”. Casa “Monsignor Dante Bernini”, prosegue la nota, “accoglierà padri rimasti senza una abitazione in seguito alla separazione o al divorzio: una nuova e sempre più pressante forma di povertà che la diocesi di Albano sta affrontando sul proprio territorio”. A disposizione degli ospiti oltre venti stanze e spazi per le riunioni e le attività, oltre a uno sbocco sulla spiaggia. Alla cerimonia di inaugurazione, in programma alle 16.30, parteciperanno anche il direttore della Caritas diocesana, don Gabriele D’Annibale, rappresentanti istituzionali, presidente ed equipe dell’Associazione padri separati (con sede a Bologna). Saranno presenti anche gli otto papà, 7 dei quali italiani, che dal 15 gennaio inizieranno ad abitare nella casa di accoglienza.