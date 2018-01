Terremoto Centro Italia: Anpas, incontro nazionale “Cuore al Centro”. 3mila volontari a Firenze

Saranno quasi tremila i volontari delle pubbliche assistenze Anpas da tutta Italia che il 14 gennaio si ritroveranno a Firenze (Teatro Obihall) dalle ore 10 per “Cuore al Centro”, l’incontro nazionale dei volontari intervenuti in seguito alle emergenze sisma 2016-2017 in Centro Italia. Un evento per ribadire, si legge in una nota dell’Anpas, “un modo di intendere il volontariato e l’impegno che caratterizza i volontari e per rilanciare il progetto della Casa della Montagna” che Anpas e Cai stanno allestendo ad Amatrice. Dal 24 agosto 2016, giorno del sisma, fino all’inizio di febbraio 2017, termine dell’emergenza, “sono stati 2.703 i volontari Anpas che si sono avvicendati nelle zone colpite dalle sequenze sismiche nel centro Italia. Nei campi di Foligno, Macerata, Tolentino, Amatrice e Norcia sono stati cucinati e distribuiti quasi 130mila pasti. Importante anche l’impegno dei volontari della sala operativa nazionale con 341 giorni uomo e del magazzino con 129 giorni uomo. Sono stati 896 i volontari attivati dalle rispettive Regioni o direttamente dalle sale operative 118”. Soccorritori, infermieri, medici, psicologi, operatori di protezione civile, educatori, cuochi, logisti, elettricisti, geologi, cinofili sono stati impegnati per portare soccorso e assistenza alla popolazione nel corso di tutta l’emergenza non solo ad Amatrice ma, insieme alle colonne mobili regionali, anche nelle comunità di Montegallo, Accumuli, Arquata del Tronto, Grissino, Fonte del Campo e Cornillo Nuovo. Nel corso di “Cuore al Centro” è previsto un momento speciale dedicato al ricordo di Alessandro Moni e Marco Mucciarelli, due persone che hanno dato un contribuito importante allo sviluppo del volontariato di protezione civile. Verrà anche presentato il progetto della Casa della Montagna di Anpas (raccolta fondi da oltre 500mila euro) e Cai. Un luogo con funzioni educative e informative, una struttura che abbia valenza sul territorio, un presidio funzionale per il volontariato, ma anche per gli amanti della montagna. All’incontro del 14 gennaio sono stati invitati a partecipare e a portare un saluto ai volontari il Capodipartimento Angelo Borrelli, il Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, il Presidente del Cai Vincenzo Torti, il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il Sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi.