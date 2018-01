Salute: Coldiretti, aumento di peso fino a 2 chili con l’abbuffata per le festività natalizie

“L’effetto del maggior consumo di cibi calorici abbinato a bevande alcoliche ha portato un aumento di peso fino a 2 chili per quanti non sono riusciti a resistere al tour de force alimentare durante il quale sono state assunte circa 15mila-20mila chilocalorie”. È quanto rileva la Coldiretti al termine delle festività natalizie, sottolineando che “nel nuovo anno da smaltire per gli italiani ci sono i quasi 100 milioni di chili tra pandori e panettoni, 65 milioni di bottiglie di spumante, tonnellate di pasta, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci per un valore complessivo vicino ai 4,8 miliardi di euro, solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno, senza contare il boom finale dell’Epifania”. Per la Coldiretti, “ad aggravare la situazione, il fatto che l’abbuffata per le festività è stata anche accompagnata spesso dalla sospensione delle attività sportive e da una maggiore sedentarietà con le lunghe soste a tavola con parenti e amici che hanno ridotto il movimento fisico e favorito l’accumulo di peso”. “Con l’inizio del nuovo anno – aggiunge la Coldiretti – la dieta diventa dunque un obiettivo prioritario per molti italiani. Per rimettersi in forma secondo i dietologi non aiutano i drastici digiuni e i ‘salti del pasto’, ma adottare una dieta a base di cibi leggeri, ricca di frutta e verdura con il consumo di molta acqua”. Per aiutare le buone intenzioni la Coldiretti ha stilato una lista dei prodotti le cui proprietà terapeutiche e nutrizionali sono utili per disintossicare l’organismo e per accompagnare il rientro in salute alla normalità dopo gli stress dei viaggi e dei banchetti natalizi. Suggerito il consumo di arance, mele, pere e kiwi mentre per quanto riguarda le verdure quelle particolarmente indicate sono spinaci, cicoria, radicchio, zucche e zucchine, insalata, finocchi e carote”. “Tutte le insalate e le verdure vanno condite – sottolinea la Coldiretti – con olio d’oliva e abbondante succo di limone”. Inoltre, nella dieta non vanno trascurati piatti a base di legumi (fagioli, ceci, piselli e lenticchie).