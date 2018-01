Famiglia: De Palo (Forum famiglie), “i partiti mettano al centro dei programmi il tema della natalità e delle politiche familiari”

Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari

Papa Francesco, parlando al Corpo diplomatico, ha detto che “è urgente che si intraprendano reali politiche a sostegno delle famiglia, dalla quale peraltro dipende l’avvenire e lo sviluppo degli Stati. Senza di essa non si possono costruire società in grado di affrontare le sfide del futuro”. Lo sottolinea Gigi De Palo, presidente del Forum delle famiglie, in una nota nella quale rileva che “il Papa si è rivolto al mondo intero, ma questo invito assume una particolare importanza per il nostro Paese”. “L’Italia infatti – osserva De Palo – sta vivendo più di ogni altra nazione il dramma dell’inverno demografico. Auspichiamo che in vista delle prossime elezioni politiche tutti i partiti mettano al centro dei programmi il tema della natalità e delle politiche familiari”. “In tal senso – conclude il presidente – il Forum il 18 gennaio presenterà un ‘Patto sulla natalità’ per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa emergenza che non è più procrastinabile”.