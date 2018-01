Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, il 14 gennaio a Velletri l’ordinazione episcopale di mons. D’Ascenzo

Sarà celebrata domenica 14 gennaio l’ordinazione episcopale di mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo eletto di Trani-Barletta-Bisceglie. A presiederla, alle 16, al palasport “Spartaco Bandinelli” di Velletri, diocesi in cui finora è stato incardinato, sarà il vescovo mons. Vincenzo Apicella. Il motto scelto da mons. D’Ascenzo per il suo stemma episcopale è un passo del Vangelo di Luca: “Messis quidem multa”, quello in cui Gesù dice ai suoi discepoli: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone perché mandi operai per la sua messe”. Dal luglio 2015, mons. D’Ascenzo ha ricoperto l’incarico di rettore del “Pontificio Collegio Leoniano” di Anagni. Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie lo scorso 4 novembre.