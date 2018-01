Epifania: mons. Seccia (Lecce), “riflettere sulla nostra fede densa di speranza”

Un invito a “trovare il tempo per riflettere sulla nostra fede densa di speranza”, la stessa speranza che “mosse i Magi a seguire la stella”. È l’invito dell’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, nel videomessaggio di commento alla liturgia dell’Epifania. Il presule definisce i Magi “indagatori del cielo e delle stelle”, cercatori della “verità”, che “volevano trovare delle vie da seguire per conoscere nuove rivelazioni”. “Non si tratta di indovinare, di credere agli astri – sottolinea mons. Seccia -. Si tratta piuttosto di capire che Dio ha le sue vie e che ci sono degli uomini che scelgono di seguire queste vie, perché si sentono attratti dalla verità”. Mons. Seccia ha pronunciato la sua riflessione al termine di due giorni trascorsi con i giovani della diocesi a San Giovanni Rotondo, dove ha incontrato per la prima volta da quando è arcivescovo di Lecce l’emerito, mons. Domenico D’Ambrosio. “Anche per noi questo è un cammino: andiamo incontro a Cristo mano nella mano intensificando la nostra fede, ma anche con la volontà di testimoniare al mondo che Gesù è il Dio che salva”.