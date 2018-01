Diocesi: Caritas Rimini, conclusa oggi la mostra dei presepi dal mondo

Oggi sabato 6 gennaio, festa dell’Epifania, con la Messa in cattedrale presieduta dal Vescovo di Rimini, mons. Lambiasi, si è conclusa la 15ª mostra dei presepi dal mondo. La Mostra ha avuto un grande successo di pubblico –oltre ventimila i visitatori e una cinquantina i gruppi che hanno usufruito della visita guidata- ed è stata molto apprezzata per l’aspetto artistico e per il messaggio trasmesso. Tanto da guadagnare un servizio televisivo trasmesso da Rai 1 all’interno della puntata di “A sua immagine” di oggi 6 gennaio alle ore 16. Nel servizio, la conduttrice Lorena Bianchetti, ha intervistato don Renzo Gradara, ideatore della mostra, che ne ha spiegato il senso e il valore educativo; Cesare Giorgetti, coordinatore della mostra; i rappresentanti della comunità filippina e argentina e due ragazzi richiedenti asilo.

“La mostra dei presepi dal mondo è un evento che presenta, alla città e ai moltissimi turisti presenti in occasione delle feste natalizie, il volto di una Rimini solidale, inclusiva, capace di costruire ponti e non muri, accogliente e ricca di una presenza multiculturale e multietnica. E anche il volto di tantissime famiglie e persone immigrate che, pur mantenendo vivo il valore della propria terra, della propria tradizione e della propria cultura, sente di appartenere a questa città e a questa Chiesa”. Dopo la Messa le comunità partecipanti si sono ritrovate per una cena nella quale si è condiviso i cibi tipici di ogni Paese; durante la cena saranno resi noti i risultati del concorso dei presepi.