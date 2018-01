Diocesi: Bologna, mons. Zuppi invita i fedeli all’udienza con Papa Francesco

“Un evento di grazia che porterà tanto frutto”. L’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Zuppi, definisce così il pellegrinaggio in Vaticano nella lettera con la quale invita i fedeli a partecipare all’udienza di Papa Francesco, riservata alla diocesi bolognese e a quella di Cesena-Sarsina, sabato 21 aprile, nell’Aula Paolo VI. “Abbiamo ancora nel cuore la gioia della visita a Bologna del Santo Padre Francesco, che lo scorso 1° ottobre ha celebrato con noi la prima Domenica della Parola – si legge -. È stato il momento culminante delle celebrazioni conclusive del Congresso eucaristico diocesano, a cui ha fatto seguito l’invito che il Santo Padre ci ha rivolto per ricambiare la Sua visita”. Al pellegrinaggio diocesano sono invitate “tutte le componenti della nostra Chiesa e della città degli uomini, nessuna esclusa: le parrocchie, le associazioni e i movimenti, le rappresentanze civili, il mondo del lavoro, della scuola e dell’Università, le famiglie, i giovani, nell’anno di preparazione al sinodo loro dedicato, i poveri, i malati. Tutti siamo chiamati a partecipare a questo momento di incontro e di gioia che la Provvidenza ci vuole donare – conclude l’arcivescovo -, per essere confermati dal successore di Pietro nella fede e nel nostro cammino”.