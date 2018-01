“A Sua Immagine”: doppio appuntamento per la trasmissione religiosa Rai-Cei nel giorno dell’Epifania. Domenica 7 gennaio spazio al tema del volontariato

Oggi, giorno dell’Epifania, il programma di approfondimento religioso della Rai e della Conferenza Episcopale Italiana “A Sua Immagine” – firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani – è in onda con due appuntamenti speciali.

Alle 10.30 su Rai Uno in studio con la conduttrice Lorena Bianchetti interverranno Franco Cardini (storico ed esperto di simbologie), Marinella Perroni (docente di Teologia, Pontificio Ateneo S. Anselmo) e Eraldo Affinati (scrittore e creatore della scuola per immigrati Penny Wirton). La puntata sarà dedicata alla figura dei Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre; nel corso della trasmissione l’inviato Paolo Balduzzi mostrerà inoltre la raffigurazione dei Magi di uno dei presepi più suggestivi di Roma, il presepe dei netturbini, a pochi passi da Piazza San Pietro. Alle 10.55 linea alla Santa Messa: la celebrazione eucaristica viene trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Carpi (Mo), con la regia televisiva di Simone Chiappetta e il commento di Simona de Santis. Alle 12 seguirà il collegamento, sempre in diretta su Rai Uno, con piazza San Pietro l’Angelus di papa Francesco.

Il secondo appuntamento di sabato 6 gennaio con “A Sua Immagine” sarà poi alle 15.55 su Rai Uno. Come di consueto nella puntata del sabato pomeriggio Lorena Bianchetti ci accompagnerà alla scoperta di una località del Paese che conserva importanti tradizioni culturali religiose. Destinazione del 6 gennaio è Rimini, sulla Riviera Adriatica: qui il Natale è uno dei momenti più belli e intensi, periodo in cui vengono realizzati i celebri presepi di sabbia. Alle 16.15 ci sarà il commento al Vangelo della settimana con “Le Ragioni della speranza”: torna ad “A Sua Immagine” don Maurizio Patriciello, sacerdote simbolo della “terra dei fuochi”, che affronterà il tema dell’Epifania del Signore.

Sarà dedicata interamente al tema del volontariato la puntata di “A Sua Immagine” di domenica 7 gennaio. In studio con Lorena Bianchetti sono previsti Alganesc Fessaha (Premio Volontario del Sud Focsiv 2017, attivo in Africa al fianco dei profughi del Corno d’Africa), don Vinicio Albanesi (presidente della Comunità di Capodarco) e Federica Balestrieri (giornalista Rai di Formula 1, che ha abbandonato il lavoro per dedicarsi agli altri). Alle 10.55, sempre su Rai Uno, verrà trasmessa in diretta la celebrazione eucaristica dalla Cattedrale di Carpi, per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona de Santis. La puntata di “A Sua Immagine” si concluderà poi attendendo poi l’Angelus domenicale di Papa Francesco.