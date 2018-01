Spiritualità: Famiglia vincenziana, al via l’11 gennaio “I Giovedì del Leoniano”

“Per camminare verso una Chiesa povera e per i poveri”, in piena sintonia con il carisma vincenziano di cui la Famiglia vincenziana mondiale ha festeggiato i 400 anni dalla fondazione, il Collegio apostolico leoniano, a Roma, organizza “I Giovedì del Leoniano”, un ciclo di incontri, da gennaio a maggio, aperti a tutti, promossi dalla Famiglia vincenziana. Si inizia l’11 gennaio con la biblista Rosanna Virgili, che interverrà sulla frase tratta dalla Prima lettera di San Giovanni apostolo “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità”. Il 15 febbraio l’incontro posto all’inizio della Quaresima avrà come tema “La vocazione a seguire Gesù povero” e sarà tenuto dal mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. L’8 marzo il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la cultura, commenterà una frase tratta dal salmo 33 (34) “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. Nel periodo pasquale mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, terrà il 19 aprile una meditazione sulla frase di san Giovanni Crisostomo “Se volete onorare il corpo dio Cristo, non disdegnatelo quando è nudo”. Concluderà il ciclo di incontri l’economista Luigino Bruni, docente della Lumsa, che il 3 maggio tratterà il tema “Il Padre Nostro: la preghiera dei poveri”. Tutti gli incontri si terranno alle 18.30 nel Collegio apostolico leoniano, in via Pompeo Magno 21.