Solidarietà: Moncler e Unicef lanciano un progetto per proteggere i bambini poveri dal freddo

Moncler e Unicef annunciano una partnership a favore di tanti bambini che, nel mondo, hanno bisogno di aiuto e assistenza. Attraverso il progetto “Warmly Moncler for Unicef” i bambini di diverse aree del mondo e le loro famiglie riceveranno indumenti e kit per l’inverno per proteggersi dal freddo. A livello globale, milioni di bambini vivono in situazioni di estrema emergenza e hanno bisogno di tutto: cibo, acqua, indumenti adeguati, assistenza sanitaria, un luogo sicuro in cui poter stare. In inverno, senza l’accesso a ripari riscaldati, coperte e abiti caldi, molti bambini e le loro famiglie lottano quotidianamente per la sopravvivenza. “I bambini che nel mondo già vivono in condizioni di forte vulnerabilità con l’arrivo dell’inverno devono affrontare un nemico in più: il freddo, che può compromettere la loro salute, fino a minacciarne la sopravvivenza – ha dichiarato Paolo Rozera, direttore generale di Unicef Italia -. Garantire ad ognuno di loro indumenti e servizi adeguati per riscaldarsi è un gesto di grande solidarietà. Ringraziamo Moncler per aver deciso di unirsi all’Unicef in questa importante iniziativa”. Il progetto garantirà ai bambini e alle loro famiglie kit per l’inverno – contenenti: coperte termiche, cappelli, guanti, sciarpe, scarpe e calzini -, combustibile per riscaldare le case, le aule scolastiche e gli spazi dove i bambini possono giocare e aiuti salva vita come cibo, acqua pulita e medicinali.