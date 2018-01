Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Corea, da Pyongyang “sì” al dialogo con Seul. Iran, oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu

Corea: via libera di Pyongyang al dialogo ad “alto livello” con Seul

È affermativa la risposta della Corea del Nord alla proposta di Seul di avviare un dialogo ad “alto livello” per favorire la partecipazione della delegazione nordcoreana ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang, in Corea del Sud, in programma dal 9 al 25 febbraio. Il vertice si terrà martedì 9 gennaio nel villaggio di Panmunjom, al confine tra le due Coree, e servirà anche per fare il punto sulle opzioni disponibili per poter migliorare i rapporti bilaterali. A confermarlo è stato il portavoce del ministero dell’Unificazione di Seul: “Le parti – ha detto – hanno deciso di discutere temi di tipo operativo con lo scambio di documenti”.

Iran: ancora proteste e arresti. Oggi riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu

Mentre continuano le proteste e gli arresti in Iran, dove a Teheran sono stati fermati 30 studenti universitari, a New York si riunirà in giornata (alle 15 locali, le 22 italiane) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. La riunione d’emergenza è stata convocata su richiesta degli Stati Uniti, provocando le critiche della Russia, secondo cui manifestazioni e disordini che da giorni si registrano in Iran non sono di competenza del Consiglio di sicurezza. Per questo Mosca non esclude la possibilità di richiedere un voto di procedura che eviti il dibattito. In Iran, intanto, i conservatorie hanno invitato a scendere in piazza dopo le preghiere del venerdì in sostegno del regime. Ma appelli a manifestare in strada sono arrivati anche dagli oppositori.

Stati Uniti: almeno 6 morti per il “ciclone bomba” sulla costa atlantica

Il “ciclone bomba”, la tempesta che ha colpito la costa atlantica degli Usa con neve, vento e temperature glaciali, ha provocato almeno 6 vittime. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, tre morti sono stati registrati nella Carolina del Nord e tre nella Carolina del Sud. La causa, nella maggior parte dei casi, è il coinvolgimento in incidenti stradali, verificatisi a centinaia: due uomini infatti sono morti dopo essere finiti fuori strada con l’auto a causa del ghiaccio, mentre un 75enne è rimasto ferito da uno spazzaneve e una bimba è deceduta dopo essere scivolata sul viale di casa. A causa della tempesta sono stati cancellati migliaia di voli con disagi per i passeggeri al “Jfk” di New York e negli scali di Newark, in New Jersey, e di Logan a Boston, in Massachusetts. Quasi 80mila persone sono rimaste senza elettricità mentre scuole e uffici pubblici sono rimasti chiusi in diverse città del Maine e del New Jersey.

Terrorismo: dagli Usa “basta soldi al Pakistan”

Niente più finanziamenti dagli Stati Uniti al Pakistan, almeno “finché il governo pakistano non intraprenderà un’azione decisiva contro i gruppi terroristici, compresi i talebani afgani, che riteniamo stiano rendendo la regione più instabile e attaccando il personale americano”. Dopo quanto annunciato dal presidente Donald Trump in uno dei suoi tweet di Capodanno, è stata il portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, a dare la conferma ufficiale nel corso di una conferenza stampa a Washington. Gli Usa hanno tagliato 255 milioni di dollari di aiuti militari al governo di Islamabad, ora l’amministrazione Trump vuole cancellare il miliardo e 100 milioni di dollari di aiuti contro il terrorismo approvati dal Congresso nel 2016.

Neve in Val d’Aosta: 12mila persone isolate a Cervinia. Alto il pericolo valanghe

Per le abbondanti nevicate sulle Alpi è alto il pericolo valanghe. In Valle d’Aosta, dal pomeriggio di ieri è chiusa in entrambi i sensi di marcia la strada tra Valtournenche e Cervinia, dove sono rimasti isolati circa 12mila persone tra turisti, residenti e operatori turistici. Sulla località valdostana in 24 ore sono scesi quasi due metri di neve. Durante la notte non ha nevicato ma precipitazioni sono previste nelle prossime ore. Nella giornata di ieri, la Protezione Civile ha consigliato di “evitare di stare all’aperto se non strettamente necessario”. Il blocco della strada, infatti, è stato disposto dopo la caduta di due slavine. Valanghe sono state segnalate anche sopra Courmayeur, a Valsavarenche, ad Ayas, a Rhemes e a Oyace. Nonostante alcune fossero di grandi dimensioni, non hanno provocato danni.

Tecnologia: falla nei processori mette a rischio sicurezza di pc e dispositivi

Una grave falla nella sicurezza dei processori che mette a rischio non solo personal computer e smartphone, ma anche tutti i dispositivi elettronici complessi come i sistemi di guida di ultima generazione, è stata scoperta dai ricercatori del Google Project Zero. Il problema riguarda miliardi di processori delle principali aziende – Intel, Arm e Amd – che sono stati prodotti negli ultimi anni. Due le vulnerabilità – battezzate “Meltdown” e “Spectre” – che potrebbero essere sfruttate dai pirati informatici per venire in possesso di password e dati sensibili. I produttori di hardware hanno già fornito gli aggiornamenti che dovrebbero risolvere il problema ma, secondo alcuni esperti, questi potrebbero rallentare il funzionamento dei dispositivi, anche in modo significativo. In una nota, Apple ammette che la vulnerabilità riscontrata sui microchip colpisce “tutti i dispositivi Mac e iOs” e “non è possibile sapere quale impatto causi sugli utenti”.