Serbia: Natale ortodosso, messaggio dell’arcivescovo di Belgrado al patriarca Irinej

(da Sofia) In occasione del Natale ortodosso che in alcuni Paesi come la Serbia e la Russia si celebra il 7 gennaio, l’arcivescovo cattolico di Belgrado, mons. Stanislav Hocevar, ha inviato un apposito messaggio di auguri al patriarca serbo Irinej, dedicato in particolare all’unità. “La Natività ci ricorda ancora una volta – si legge nel messaggio – che tutti gli abitanti della terra sono chiamati in questo cammino di ricerca della vera unità. Come la Stella ha guidato i Re Magi dall’Oriente, possa guidarci sulla via dell’unità oggi la Stella delle stelle, luce da luce, Gesù, sole di giustizia”. Mons. Hocevar afferma la sua convinzione che “sempre tutti i cristiani ma, in modo particolare, oggi sono chiamati a cercare questa unità che si realizza proprio in Cristo Gesù. Predicando Lui, ci assumiamo la grande responsabilità storica che ‘tutti i suoi’ siano veramente ‘uno’ in Lui”. Il messaggio al patriarca Irinej termina con questo appello all’unità: “Santità, augurandoLe un Natale pieno di gioia, Le chiedo umilmente aiuto affinché tutti insieme, sempre e in ogni luogo possiamo essere al servizio dell’unità. Nostro Signore Gesù Cristo, Porta, Guida e Chiave della nuova umanità possa con rinnovata forza benedirci, ispirarci e guidarci in occasione della Sua Natività. Possa Lui essere Stella, Sole e vera benedizione del cielo nel 2018”. Gli auguri dell’arcivescovo di Belgrado si estendono anche a tutti i membri del Santo Sinodo, al clero, ai religiosi e a tutti i fedeli della Chiesa ortodossa serba.