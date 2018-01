Sanremo: la Siae consegna i doni per l’Epifania ai piccoli pazienti dell’Ospedale dopo il furto natalizio

Dopo il furto dei doni di Natale destinati ai bambini dell’Ospedale pediatrico di Sanremo, oggi, per l’Epifania, sono stati consegnati dei regali ai bambini ricoverati nell’Ospedale grazie all’iniziativa promossa dalla Società italiana autori ed editori (Siae) insieme al Teatro Ariston di Sanremo. “Le potenzialità terapeutiche dell’arte e della creatività sono infinite – ha affermato il direttore generale Siae, Gaetano Blandini – per questo la missione di Siae vive non solo nel sostegno alle realtà emergenti legate allo spettacolo, ma anche nel favorire l’utilizzo dei mezzi e dei repertori autoriali al fine di migliorare le condizioni di disagio ed emergenza, siano esse sociali, economiche o sanitarie. Sappiamo che questi doni sono solo un contributo simbolico. Da parte di Siae e di tutti i suoi autori, auguro ai piccoli ospiti dell’Ospedale di Sanremo di essere sempre dalla parte della musica”. “Ringrazio a nome di tutta la Giunta la Siae – ha sottolineato il vicepresidente assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale – per aver voluto contribuire a restituire il sorriso a questi bambini”. La Direzione dell’Asl1 ha così commentato l’iniziativa: “Un’inaspettata e gradita sorpresa dal mondo della musica e dello spettacolo, che ha voluto regalare una giornata particolare ai nostri piccoli pazienti. Sarà davvero una Epifania speciale”.

La Siae sostiene diversi progetti musicali per supportare nelle cure e nelle riabilitazioni i piccoli pazienti ricoverati; in particolare, dal 2014 è al fianco dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, dell’Istituto Giannina Gaslini e dell’Ospedale pediatrico Meyer, sia attraverso l’acquisto di strumentazioni per la diagnosi precoce della sordità infantile sia con la donazione di tablet con musica e giochi per i bambini. La Siae sostiene anche attività culturali negli ospedali come lo special stage di officine buone, coinvolgendo artisti emergenti in esibizioni nelle strutture ospedaliere.