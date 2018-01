Rai Due: “Sulla via di Damasco”, all’Epifania puntata dedicata a “Il dono della pace”

Sarà dedicata a “Il dono della pace” la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domani, sabato 6 gennaio, alle 7.40 su Rai Due. Per la prima puntata del 2018, il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, ripartirà dall’appello lanciato da Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale della pace. In apertura del programma, l’intervista ad Andrea Tornielli, vaticanista de “La Stampa”, sul tema delle migrazioni come risorsa per una società multietnica solidale ed accogliente. A seguire, dopo le suggestive immagini del presepe di Poggio Canoso (Ap), simbolo di pace per eccellenza, un esempio di integrazione riuscita, da Verona, con una famiglia siriana accolta da una di quelle coppie di italiani che stanno facendo la storia nel campo umanitario. Da Brescia, poi, un progetto di amicizia che lega i detenuti della casa circondariale “Nerio Fischione” e un gruppo di bambini della parrocchia S. Giulia, un’occasione per scambiarsi, mediante lettere, parole di conforto e di incoraggiamento: “due mondi diversi – si legge in una nota – ma accomunati dallo stesso desiderio di vivere un’esistenza nel segno della pace e dell’amore”. Per finire il messaggio di fraternità, di condivisione e di accoglienza dal presepe della chiesa S. Tommaso ai Cenci di Roma, completamente accessibile ai bambini, per toccare con mano la bellezza dell’essere famiglia.