Radio: InBlu lancia “ATuXTv” condotto da Mariano Sabatini

La programmazione tv delle grandi reti e dei network (Rai, Mediaset, La7, Sky, Netflix) sotto la lente d’ingrandimento. InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, lancia il nuovo programma “ATuXTv”, condotto e ideato dal giornalista e critico televisivo, Mariano Sabatini, in onda da domani, 6 gennaio, ogni sabato pomeriggio alle ore 18.15. “Sono molto felice – afferma Sabatini – di intraprendere questa nuova avventura professionale in un momento in cui si assottiglia la voglia di ascoltare o leggere voci dissenzienti applicate al piccolo schermo. Non a caso quasi tutti i quotidiani hanno espunto spazi di questo genere, preferendo lisciare il pelo ai teledivi. Fare critica televisiva in una zona franca, su una radio fortemente radicata sul territorio nazionale come InBlu è davvero una prospettiva esaltante, di questo ringrazio Paolo Ruffini e Paola Gallo”.

La nuova rubrica settimanale si occuperà di tutti i palinsesti e le piattaforme, sempre nella convinzione che la tv, conclude Sabatini, “va presa a piccole dosi, ma soprattutto scegliendola bene”.