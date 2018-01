Piccoli Comuni: Coldiretti/Symbola, l’11 gennaio un incontro a Roma con la presentazione di un rapporto

Le opportunità offerte dalla legge sui piccoli Comuni sono al centro dell’incontro promosso da Coldiretti e Fondazione Symbola giovedì 11 gennaio a Roma, al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43, alle 10. Nel corso dell’appuntamento sarà presentato il rapporto “L’Italia delle qualità e della bellezza sfida la crisi – Piccoli Comuni e produzioni enogastronomiche certificate”, una riflessione a tutto campo sulle qualità territoriali del Paese in cui è più forte e profondo l’intreccio di tipicità, biodiversità e patrimonio paesaggistico, storico e artistico. L’approvazione della legge n. 158 del 6 ottobre scorso sulle misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni riguarda 5.567 centri al di sotto di cinquemila abitanti, pari al 70% del totale dei Comuni presenti sul territorio dove vivono 10 milioni di abitanti. Un obiettivo fortemente sostenuto negli anni da Coldiretti per tutelare e valorizzare un patrimonio naturale e paesaggistico, culturale e artistico senza eguali per la popolazione residente ma anche per il numero crescente di turisti italiani e stranieri che vanno alla ricerca dei tesori nascosti del Belpaese.