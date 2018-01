Parlamento europeo: attivo un nuovo Centro multimediale con materiale audiovisivo

Un nuovo Centro multimediale del Parlamento europeo è attivo, da ieri, per mettere a disposizione, in un’unica piattaforma, materiale audiovisivo: notizie, tracce audio, filmati, video e immagini. Il nuovo multimedia.europarl.europa.eu è dotato di un motore di ricerca molto definito e organizza il materiale secondo “pacchetti tematici”, oltre a raccogliere le nuove uscite del giorno in una pagina e presentare il programma delle produzioni giornaliere del Parlamento. Il design è immediato e la navigazione facile. Sulla piattaforma si possono guardare, scaricare e condividere contenuti multimediali senza la necessità di registrarsi. Tuttavia, la registrazione dà accesso gratuito a una serie di importanti funzionalità aggiunte, tra cui personalizzare il proprio profilo per visualizzare le preferenze (video, audio, immagine); utilizzare il “carrello” per riporre file diversi da scaricare tutti insieme in un unico passaggio; ricevere le newsletter.