Papa Francesco al Bambino Gesù: Enoc (presidente), “era commosso. Vedendo i piccoli mi ha detto ‘quanto dolore'”

(Foto Vatican Media/SIR)

“È stata una visita della tenerezza e della dolcezza. Il Papa più volte si è interiormente commosso, ha fatto qualche battuta con i bambini e incoraggiato le mamme. Ogni tanto il suo sguardo ha incrociato il mio e mi ha detto: ‘Quanto dolore, quanto dolore’”. Lo ha raccontato la presidente dell’Ospedale Bambino Gesù, Mariella Enoc, ai microfoni di Tv2000, a margine della visita a sorpresa di oggi pomeriggio di Papa Francesco alla sede del Bambino Gesù di Palidoro.

“Papa Francesco – ha spiegato la presidente dell’Ospedale Bambino Gesù – è venuto chiedendomi grande riservatezza e di non pubblicizzare il suo arrivo. Desiderava incontrare i bambini, le famiglie, i medici e gli operatori sanitari. Non ha tralasciato nessuno”. “Oggi il Papa – ha proseguito Enoc – ha toccato con mano che il suo ospedale fa cosa egregie dal punto di vista della ricerca, proprio oggi è stato trapiantato il primo bambino con il metodo innovativo della cellula suicida, ma qui c’è anche tanta umanità. Ci sono bambini che vengono ripetutamente per le visite, ci sono casi di grave disabilità, accompagnati da importanti patologie”.