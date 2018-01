Papa Francesco: a Maestri cattolici, “educare a un’ecologia integrale”, no alla “schizofrenia”. “Non aver paura delle differenze” con altre associazioni

Parlando oggi di educazione ecologica durante l’udienza in Vaticano all’Aimc, in occasione della conclusione del congresso nazionale, Papa Francesco ha chiarito: “Naturalmente non si tratta solo di dare alcune nozioni, che pure vanno insegnate. Si tratta di educare a uno stile di vita basato sull’atteggiamento della cura per la nostra casa comune che è il creato”. “Uno stile di vita – ha precisato – che non sia schizofrenico, che cioè, ad esempio, si prenda cura degli animali in estinzione ma ignori i problemi degli anziani; o che difenda la foresta amazzonica ma trascuri i diritti dei lavoratori ad un giusto salario, e così via. Questa è schizofrenia. L’ecologia a cui educare dev’essere integrale”. E soprattutto “l’educazione deve puntare al senso di responsabilità: non a trasmettere slogan che altri dovrebbero attuare, ma a suscitare il gusto di sperimentare un’etica ecologica partendo da scelte e gesti di vita quotidiana”. Dunque, “uno stile di comportamento che nella prospettiva cristiana trova senso e motivazione nel rapporto con Dio creatore e redentore, con Gesù Cristo centro del cosmo e della storia, con lo Spirito Santo fonte di armonia nella sinfonia del creato”.

Il Pontefice ha aggiunto anche “una parola sul valore di essere e fare associazione”: “È un valore da non dare per scontato, ma da coltivare sempre”. Di qui l’esortazione “a rinnovare la volontà di essere e fare associazione nella memoria dei principi ispiratori, nella lettura dei segni dei tempi e con lo sguardo aperto all’orizzonte sociale e culturale”. “Non abbiate paura delle differenze e anche dei conflitti che normalmente ci sono nelle associazioni laicali. Non nascondeteli, ma affrontateli con stile evangelico, nella ricerca del vero bene dell’associazione, valutato sulla base dei principi statutari – l’invito -. L’essere associazione è un valore ed è una responsabilità, che in questo momento è affidata a voi. Con l’aiuto di Dio e dei pastori della Chiesa, siete chiamati a far fruttare questo talento posto nelle vostre mani”.