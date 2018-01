Notizie Sir del giorno: Papa Francesco in visita a sorpresa al Bambino Gesù di Palidoro, corridoi umanitari, Natale ortodosso

Papa Francesco: a Maestri cattolici, “favorire alleanza educativa tra scuola, famiglia e Stato”, creando una “complicità solidale”

“Io sono convinto che il patto educativo è rotto; è rotto il patto educativo tra scuola, famiglia e Stato; è rotto, dobbiamo riprenderlo. Tutti sappiamo che questa alleanza è da tempo in crisi e, in certi casi, del tutto rotta”. Lo ha detto oggi Papa Francesco, in riferimento all’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, durante l’udienza in Vaticano, all’Associazione italiana maestri cattolici (Aimc), a conclusione del XXI congresso nazionale dal titolo “Memoria e futuro. Periferie e frontiere dei saperi professionali”. (clicca qui)

Ospedale pediatrico Bambino Gesù a Palidoro: oggi visita a sorpresa di Papa Francesco per i Venerdì della Misericordia

Oggi pomeriggio Papa Francesco si è recato in visita all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù nella sede di Palidoro, a circa 30 chilometri a nord di Roma, proseguendo l’esperienza dei “Venerdì della Misericordia” che hanno caratterizzato il Giubileo della Misericordia. Ha visitato i diversi reparti, ha salutato i bambini ricoverati e ha scambiato alcune parole di conforto con i genitori che assistono i loro bambini in queste faticose e dolorose prove. (clicca qui)

Perù: mons. Simón Piorno (Chimbote), “sbagliato concedere ora indulto a Fujimori, Paese destabilizzato mentre è in arrivo il Papa”

“Non era il momento giusto per concedere l’indulto all’ex presidente Fujimori. Il Perù è destabilizzato e proprio mentre si trova ad affrontare questa congiuntura arriverà Papa Francesco, per cui ritengo che la sua accoglienza sarà condizionata dal fatto di trovarsi nel mezzo di una crisi nazionale”. Lo afferma al Sir il vescovo di Chimbote (regione costiera di Ancash) mons. Ángel Francisco Simón Piorno, in seguito alla contestata decisione del presidente Pedro Pablo Kuczynski di concedere l’indulto ad Alberto Fujimori, presidente tra il 1990 e il 2000, finito in carcere per gravi reati. (clicca qui)

Serbia: Natale ortodosso, messaggio dell’arcivescovo di Belgrado al patriarca Irinej

(da Sofia) In occasione del Natale ortodosso che in alcuni Paesi come la Serbia e la Russia si celebra il 7 gennaio, l’arcivescovo cattolico di Belgrado, mons. Stanislav Hocevar, ha inviato un apposito messaggio di auguri al patriarca serbo Irinej, dedicato in particolare all’unità. (clicca qui)

Corridoi umanitari: Caritas Termoli, accolte 4 giovani mamme con 7 figli

“Dopo aver effettuato i controlli sanitari sulle donne che abbiamo accolto, il medico e una mia collega sono scoppiate a piangere. Hanno detto di non avere mai visto prima d’ora corpi così segnati delle violenze”. Lo racconta al Sir Luca Scatena, responsabile del progetto Sprar “Rifugio sicuro”, realizzato dalla Caritas di Termoli, che ospita otto donne e sette bambini di nazionalità eritrea e somala. Quattro di loro sono mamme. Tutte giovanissime, tra i 23 e i 25 anni. (clicca qui)

Vocazioni: don Gianola (Cei), “approfondire la capacità di ascoltare per allargare i nostri orizzonti”

“L’esperienza dell’ascolto è una delle più importanti della vita. Abbiamo sperimentato la bellezza dei momenti in cui siamo stati ascoltati da qualcuno e delle fatiche nelle relazioni in cui l’ascolto si interrompe”. Lo ha detto al Sir don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei, a conclusione del convegno nazionale vocazionale, che si è svolto in questi giorni a Roma. (clicca qui)

Senza dimora: Comunità di Sant’Egidio, “inaccettabile la morte di 3 persone in un solo giorno. Aumentare i rifugi notturni”

“Nella sola giornata di oggi si sono registrate dolorosamente altre tre morti di persone che vivevano per strada: un quarantaduenne a Rovereto, ritrovato senza vita nel garage di un supermercato, un sessantenne che dormiva su una panchina a Verona e Ionut, un giovane senza dimora di nazionalità rumena, nei pressi della stazione Tiburtina, a Roma. Aveva appena trent’anni”. Lo ricorda un comunicato diffuso dalla Comunità di Sant’Egidio, che celebrerà, nei prossimi giorni, il suo funerale. (clicca qui)