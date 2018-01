Giornata migrante e rifugiato: Cei, martedì 9 gennaio a Roma presentazione iniziative della Chiesa italiana con mons. Galantino, mons. Di Tora e don De Robertis

Domenica 14 gennaio si celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018. Il Messaggio di Papa Francesco (“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”) e le iniziative della Chiesa italiana saranno presentate in conferenza stampa martedì 9 gennaio, alle 12, da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, mons. Guerino Di Tora, vescovo ausiliare di Roma e presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e della Fondazione Migrantes, e da don Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes. Modera l’incontro l’autrice e conduttrice di Tv2000 Monica Mondo. L’appuntamento è a Roma, presso la Sala Marconi della Radio Vaticana (Piazza Pia, 3).

“Nel corso della conferenza stampa – informa una nota – verrà anche presentato il programma ‘Italiani anche noi’, dello scrittore e insegnante Eraldo Affinati, che racconta l’Italia dell’accoglienza: un viaggio in dieci tappe alla scoperta delle Penny Wirton, le scuole di italiano per stranieri, gratuite, fondate da Affinati e dalla moglie Luce Lenzi”. Il programma andrà in onda su Tv2000, a partire dal 14 gennaio, la domenica alle 19.30.