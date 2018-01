Germania: Chiese cattolica e protestante, “suggerimenti spirituali” per atleti tedeschi che parteciperanno ai Giochi olimpici e paralimpici in Corea del Sud

La Chiesa cattolica e quella protestante in Germania hanno preparato una pubblicazione contenente alcuni “suggerimenti spirituali” per gli atleti tedeschi che a partire dal prossimo 9 febbraio parteciperanno ai Giochi olimpici e paralimpici in Corea del Sud. “La passione per lo sport unisce persone, popoli, culture e religioni. I giochi olimpici si basano sull’idea di oltrepassare i confini in gare leali, placare scontri ostili e sostenere la pace”, hanno scritto nella prefazione della pubblicazione il presidente della Conferenza episcopale tedesca, il cardinale Reinhard Marx, e il presidente del Consiglio della Chiesa protestante in Germania (Ekd), il vescovo Heinrich Bedford-Strohm. In particolare, chi si prepara alle gare nella massima concentrazione ha bisogno di “pause”, alle quali il libretto vuole dare un contributo. “Nel bel mezzo”, questo il titolo dell’opuscolo, sarà distribuito in questi giorni a tutti gli atleti, spiega una nota della Conferenza episcopale tedesca. Esso contiene testi biblici, preghiere e meditazioni, oltre ad alcune informazioni sui cristiani nella Corea del Sud. Ad accompagnare la squadra tedesca saranno il pastore evangelico Thomas Weber e il sacerdote cattolico Jürgen Hünten; il pastore Christian Bode accompagnerà le paralimpiadi.