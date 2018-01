Epifania: Società San Vincenzo de’ Paoli, domani pranzo con i senzatetto della Stazione centrale di Napoli

Si conoscono uno per uno, si chiamano per nome. Cento amici che si ritrovano insieme il giorno dell’Epifania. I volontari della Società di San Vincenzo de’ Paoli, la comunità della parrocchia di San Vincenzo di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, e le persone in difficoltà che abitano in strada. L’appuntamento è per domani mattina: “Inviteremo i senza tetto e tutte le persone in difficoltà che gravitano attorno alla Stazione di Napoli centrale ad unirsi a noi – si legge in una nota -. Un bus ci condurrà a Sant’Antimo, vicino a Napoli, dove sorge il Centro Ozanam, opera speciale della Società di San Vincenzo De Paoli diretta dal presidente nazionale, Antonio Gianfico, che opera assieme a tanti amici santantimesi e delle Conferenze della città di Napoli”. Alle 11.30 la Santa Messa, nella parrocchia di San Vincenzo, poi il pranzo, offerto dalla Società San Vincenzo de Paoli e dalla comunità della parrocchia di San Vincenzo di Sant’Antimo.