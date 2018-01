Epifania: Rapicciano di Spoleto, domani ultima rappresentazione del presepe vivente

Si svolgerà domani, sabato 6 gennaio, in occasione dalla festa dell’Epifania del Signore, la terza e ultima rappresentazione del presepe vivente nell’antico castello di Rapicciano di Spoleto. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla parrocchia di S. Giovanni Apostolo in Baiano, dall’associazione Opera Segno dell’Alta Marroggia, dalla Proloco di Baiano e dall’associazione teatrale “La Traussa”. Le vie e le piazzette dell’antico borgo spoletino, ospiteranno a partire dalle 17 la rappresentazione mentre per le 18,15 è prevista la scena finale della natività. “Lungo il percorso – si legge in una nota – sono riprodotte le botteghe e i mestieri presenti al tempo di Cristo. Un centinaio sono i figuranti; ci sono pecore, animali da cortile, il bue e l’asino; è possibile assaggiare la focaccia cotta al forno a legna del paese, gli arrosticini, il vin brulè e molto altro”. Lo scorso 30 dicembre anche l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo ha visitato il presepe vivente, apprezzandolo molto. Soddisfatti gli organizzatori, su tutti il parroco di Baiano, don Nelson Abraham: “Sono arrivato a Baiano ad ottobre scorso e una delle prime cose che ho chiesto è stata la possibilità di riproporre il presepe. Ci siamo riusciti e di questo ringrazio in particolare Danilo Chiodetti per la grande disponibilità nel coordinare tutte le attività, dall’allestimento del paese alla cura della drammatizzazione”. “Con il presepe – spiega Chiodetti, presidente della Proloco di Baiano – abbiamo tre finalità: la prima e più importante è far riflettere i visitatori sull’evento più importante del Natale, ovvero la nascita del Salvatore; la seconda è il clima di fraternità che si crea tra di noi che organizziamo questo evento; la terza è la promozione di un territorio, in questo caso Rapicciano, poco conosciuto”. Il ricavato delle offerte raccolte per il presepe vivente verrà devoluto al Centro anziani di Baiano presso i locali parrocchiali. Anche domani sarà attivo il servizio navetta dalla chiesa di Crocemarroggia, dalle 17 alle 20.