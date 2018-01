Epifania: Ospedale San Camillo-Forlanini, la Befana e Peppa Pig per i piccoli ricoverati della Pediatria e della Chirurgia pediatrica

Dolci calze ricolme, giochi, libri e poi la compagnia “fantastica” di Beppa Pig e le sue bolle di sapone. Due appuntamenti distinti per i piccoli ricoverati dell’Ospedale San Camillo-Forlanini, a Roma, per domani, sabato 6 gennaio, alle 14.30 con la Befana di solidarietà dei lavoratori Usb e domenica 7 gennaio alle 10 con le bolle di Peppa Pig invitata da Assotutela. Due momenti all’insegna della solidarietà e vicinanza ai bambini ricoverati, alle loro famiglie e ai professionisti medici e sanitari dell’azienda che, quotidianamente si impegnano per la tutela e la cura della salute di tutti.

Domani saranno i lavoratori del commercio a portare la Befana nei due reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica. Giochi e piccola elettronica di consumo messi a disposizione da Unicoop Tirreno. Mentre domenica 7 gennaio alle 10 sarà la volta di Peppa Pig con la sua “ballon art” invitata da Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela. “Sarà un’Epifania diversa – ha sottolineato il direttore generale, Fabrizio d’Alba -: queste due iniziative sono un bel segnale per la nostra azienda. Arrivano da istanze diverse ma con a cuore priorità comuni. Il sorriso dei piccoli degenti, i diritti dei malati e la difesa della sanità pubblica”.