Epifania: Napoli, domani il card. Sepe in visita ad Arturo, ferito da baby gang, e poi Messa per la Festa dei Popoli

Domani, sabato 6 gennaio 2018, alle ore 9.30 il card. Crescenzio Sepe si recherà all’Ospedale Monaldi per portare una carezza e un regalo ad Arturo, il ragazzo gravemente ferito da una baby gang in via Foria, nello scorso mese di dicembre.

Alle ore 11, poi, l’arcivescovo sarà in cattedrale dove presiederà la celebrazione eucaristica nella ricorrenza della Festa dei Popoli, organizzata dall’Ufficio diocesano Migrantes, diretto da don Pasquale Langella. Interverranno tutti i gruppi etnici che vivono a Napoli, con vestiti, canti e danze dei propri Paesi di origine. Al termine della celebrazione ci sarà il rito della Befana e il cardinale consegnerà doni ai figli degli immigrati, offerti dal Movimento Cristiano lavoratori e dal Sovrano Militare Ordine di Malta. 500 bambini individuati tra i più bisognosi della città appartenenti alle varie etnie (polacchi, eritrei, bulgari, cinesi, ucraini, libici, sudan, ecc) sono i destinatari dei regali. “I bambini sono il nostro futuro e ancor più i piccoli immigrati. Un segnale di vicinanza anche per i tanti che, attraversando il mare, tentano la fortuna. La loro sorte ci sta a cuore e per questo motivo anche quest’anno abbiamo voluto dedicare soprattutto a loro la giornata dell’Epifania. Abbiamo raccolto giocattoli per consentire loro di trascorrere una giornata all’insegna della pace e della serenità. Un segnale di dialogo tra le tante culture che convivono pacificamente nella nostra città dove vivono migliaia di migranti”, dichiara il presidente provinciale di Mcl Michele Cutolo.

Nel pomeriggio, alle ore 18, nella basilica santuario del Gesù Vecchio, in via Giovanni Palladino, il card. Sepe, accolto dal Rettore mons. Alfonso Punzo, presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica, in occasione del Primo Sabato Privilegiato dedicato alla Madonna Immacolata di don Placido.