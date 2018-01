Epifania: mons. Zuppi (Bologna), visita ai bimbi ricoverati al Rizzoli e Messa dei popoli in cattedrale

In mattinata, la visita ai reparti pediatrici degli istituti ortopedici Rizzoli, nel pomeriggio la Messa con le comunità straniere che vivono a Bologna. Ecco i principali appuntamenti dell’arcivescovo mons. Matteo Zuppi, nella solennità dell’Epifania, domani, sabato 6 gennaio. Alle 10, il presule celebrerà la Messa nella chiesa di San Michele in Bosco. A seguire, visiterà i bimbi ricoverati al Rizzoli. Ad accogliere mons. Zuppi, il direttore generale dell’ospedale, Mario Cavalli, e il parroco di San Michele, don Lorenzo Testa. Alle 15, l’arcivescovo attenderà l’arrivo dei Magi in Piazza Maggiore. Il corteo, composto da vari figuranti, partirà dalla Montagnola e, sfilando per via Indipendenza, giungerà fino alla capanna di Betlemme, realizzata sul sagrato di San Petronio. Alle 17.30, mons. Zuppi presiederà la “Messa dei popoli” nella cattedrale di San Pietro, alla presenza delle comunità straniere che vivono a Bologna. La liturgia sarà animata da un coro in 15 lingue: italiano, latino, romeno, francese, inglese, polacco, spagnolo, arabo, swahili, filippino, malayalam, singalese, tigrino, ucraino, cinese e bengalese. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Nettuno Tv.