Epifania: Exodus e Progetto Arca, domani merenda in musica e regali per 100 senzatetto alla Stazione centrale di Milano

“Una ricca merenda in musica per offrire a chi non ha niente e vive per strada la possibilità di chiudere in allegria questo ciclo di feste e trascorrere serenamente anche l’Epifania”. L’appuntamento, organizzato da Fondazione Exodus e Fondazione Progetto Arca onlus, si svolgerà domani a Milano, dalle 14 alle 17 nella sala musica di Sos Stazione centrale, nel sottopassaggio tra via Tonale e via Pergolesi.

“Sono attese circa 100 persone senza dimora, alle quali i volontari delle due fondazioni offriranno una merenda preparata nelle cucine di Progetto Arca: the, caffè, succhi di frutta, ma anche torte, brioches e tramezzini. A ogni ospite verrà inoltre consegnato in dono uno zainetto contenente un kit igienico con asciugamano, sapone, spazzolino, dentifricio, salviettine e un cambio intimo (maglietta, slip, calze)”, si legge in una nota. Ad allietare l’atmosfera, inoltre, sarà l’esibizione della Bar Boon Band, gruppo musicale formato dai senza dimora della Stazione centrale, oltre ad altri artisti, cantautori e musicisti di strada.

Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca e già volontario quando Sos Stazione centrale muoveva i primi passi, commenta così la collaborazione tra le due onlus in occasione dell’evento: “Siamo felici di contribuire alla festa di Sos, con cui condividiamo una forte passione per questo lavoro e impegno rivolto alle persone senza dimora. Le feste possono essere un momento difficile per chi ha perso tutto; grazie a occasioni come queste vogliamo trasformarle in un’occasione di incontro, speranza e rinascita anche per i meno fortunati”. Info: www.progettoarca.org