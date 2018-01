Diocesi: Vercelli, domani mons. Arnolfo ordina diacono Luciano Condina

In occasione della solennità dell’Epifania, l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, ordinerà diacono Luciano Condina nel corso della celebrazione eucaristica che presiederà domani, alle 17.30, nella cattedrale di sant’Eusebio. Classe 1975, Condina “è originario di Nichelino, ma – si legge in una nota – ha vissuto 12 anni a Orbassano, dove ha collaborato attivamente con il parroco di allora, don Marco Arnolfo, coordinando in particolare i gruppi giovanili. Avendo poi manifestato la sua chiamata vocazionale, è stato invitato da mons. Arnolfo a intraprendere il percorso di formazione al sacerdozio nella diocesi eusebiana”. Attualmente Condina collabora a livello pastorale con la parrocchia Nostra Signora di Lourdes del Villaggio Concordia di Vercelli.