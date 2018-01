In occasione della solennità dell’Epifania, l’Ufficio per la pastorale dei migranti dell’arcidiocesi di Torino organizza per domani, sabato 6 gennaio, la tradizionale Festa dei popoli. Alle 12, nella chiesa del Santo Volto, l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale è in programma “Un mondo senza frontiere”, iniziativa che prevede pranzo multietnico, balli e musiche del mondo con i popoli in festa.