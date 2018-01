Diocesi: Rimini, estratti i biglietti della lotteria a sostegno dei progetti internazionali della Caritas

Oggi, venerdì 5 gennaio, alle 16,30, presso la sede di via Madonna della Scala, sono stati estratti i biglietti della lotteria organizzata dalla Caritas e dalla Migrantes della diocesi di Rimini a sostegno dei progetti di solidarietà internazionale che la Caritas ha avviato e sostiene da diversi anni in numerosi Paesi del mondo. Per conoscere i numeri vincenti è possibile telefonare alla Caritas allo 0541.26040 oppure consultare il sito www.caritas.rimini.it. I premi possono essere ritirati presso la sede Caritas di via Madonna della Scala, 7, entro il 31 gennaio 2018.

Anche quest’anno la mostra dei presepi dal mondo ha avuto un grande successo di pubblico: oltre 20mila visitatori; una sessantina le classi e i gruppi che hanno usufruito della visita guidata.