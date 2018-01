Diocesi: Ragusa, l’11 gennaio celebrazioni in ricordo del terremoto del 1693. Venerdì 12 un convegno

Ragusa si prepara a vivere una giornata di preghiera, riflessione e cammino comune nel ricordo cittadino del sisma del 1693. Da quest’anno, su iniziativa della cattedrale San Giovanni Battista, della chiesa madre San Giorgio e dei rispettivi comitati e associazioni che curano i festeggiamenti patronali, l’11 gennaio verrà vissuto in maniera congiunta con diversi momenti importanti, che sono stati definiti nei giorni scorsi dai parroci don Giuseppe Burrafato e don Pietro Floridia insieme ai componenti delle associazioni. La giornata avrà inizio alle 10 con l’adorazione eucaristica nella cattedrale e nel duomo di San Giorgio che proseguirà fino alle 12. Alle 15 le campane maggiori delle due chiese, come da tradizione, suoneranno a distesa in concomitanza con l’orario del sisma. Alle 18.30 poi, in cattedrale, il vescovo di Ragusa, mons. Domenico Cuttitta, presiederà la messa concelebrata dai due parroci. Seguirà una fiaccolata per le vie cittadine che giungerà nel duomo per il canto del Te Deum.

Nell’ambito dell’ampio cartellone “La memoria e l’orgoglio del popolo di Dio in cammino”, la diocesi di Ragusa promuove anche il convegno “Dal terremotu ranni alla rinascenza barocca, storie di arti, riti e devozione” che si terrà venerdì 12 gennaio, alle 17, nella Biblioteca diocesana. Interverranno Giorgio Flaccavento, Alfredo Campo e Marcella Burderi moderati da Stefano Vaccaro. L’appuntamento sarà aperto dai saluti di mons. Cuttitta e del direttore della Biblioteca, don Giuseppe Di Corrado.