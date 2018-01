Diocesi: Prato, domani una Messa con le comunità cattoliche straniere

Una Messa con le comunità cattoliche straniere presenti a Prato sarà celebrata domani, sabato 6 gennaio, alle 15,30, in cattedrale. A presiederla sarà il vescovo, mons. Franco Agostinelli, nel giorno del sedicesimo anniversario della sua ordinazione episcopale. La celebrazione multilingua sarà animata dai canti e dalle preghiere delle cappellanie straniere. La prima lettura sarà proclamata in inglese e la seconda in cinese, mentre il Vangelo in italiano. Saranno presenti le comunità: nigeriana, cinese, rumena, filippina, pakistana, polacca e ucraina. Al termine della Messa, la festa si sposterà sul sagrato del duomo. La prima iniziativa è nel segno della tradizione: i bambini presenti in piazza saranno chiamati a dare un bacio alla statua di Gesù Bambino. Il momento sarà accompagnato dai canti e dalle danze promosse dalla comunità nigeriana assieme a quella rumena e filippina. Poi mons. Agostinelli proclamerà i primi tre classificati nel concorso diocesano dei presepi delle parrocchie. Infine, saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria di Natale.