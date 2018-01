Diocesi: Perugia, domani l’arrivo dei Re Magi in cattedrale seguito dalla messa presieduta dal card. Bassetti. “Tombolata” all’Opera don Guanella

Il card. Bassetti saluta i partecipanti alla sacra rappresentazione dell'arrivo dei Re Magi nella cattedrale di san Lorenzo

Si ripeterà anche domani, sabato 6 gennaio, nel centro storico di Perugia, la sacra rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi nella cattedrale di san Lorenzo. L’appuntamento è fissato per le 15.30 in piazza Italia, da dove bambini e famiglie della comunità diocesana partiranno per raggiungere la cattedrale. Qui i partecipanti saranno salutati dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti. La sacra rappresentazione è promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare e quest’anno è curata dalle comunità parrocchiali dell’Unità pastorale di Ponte San Giovanni, Pieve di Campo, Balanzano, Collestrada e Ospedalicchio, con effetti scenici, canti e con il contribuito di numerosi attori e figuranti in costume d’epoca tra magi, paggi, musici e pastori. In San Lorenzo andrà poi in scena la commedia in atto unico “Tu sei prezioso ai miei occhi”, proposta dalla compagnia teatrale “Gli Angeli Custodi” dell’oratorio parrocchiale di Ospedalicchio. Seguirà, alle 18, la celebrazione eucaristica per la solennità dell’Epifania del Signore, presieduta dal card. Bassetti.

Un’altra iniziativa è in programma per gli ospiti dell’Opera don Guanella-Centro Sereni in Montebello di Perugia, struttura socio-riabilitativa-educativa fiore all’occhiello della comunità cristiana perugina. Sempre domani, a partire dalle 16.30, i Re Magi delle comunità parrocchiali di Montebello, San Fortunato della Collina, San Martino Delfico e dei Santi Proto e Giacinto di Perugia animeranno l’“Incontro-tombolata con ricchi premi in famiglia”. I premi sono il frutto dalla raccolta fatta dall’associazione Guanelliani cooperatori non solo tra amici e conoscenti, ma anche tra gli operatori commerciali locali.