Diocesi: mons. Sacchi (Casale Monferrato), “la bellezza della Chiesa si manifesti nella testimonianza gioiosa della nostra fede”

“Chiediamo al Signore che la bellezza della Chiesa si manifesti non solo nelle pietre e nelle opere artistiche, che ci devono essere e devono essere curate perfettamente, ma soprattutto nella testimonianza gioiosa della nostra fede”. È l’auspicio espresso ieri pomeriggio dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, nel corso della celebrazione eucaristica che ha presieduto nella solennità della dedicazione della cattedrale, avvenuta nel 1107. Il vescovo ha iniziato la sua omelia ponendo una domanda: “Dove abita Dio?”. “Il vero tempio di Dio – ha spiegato – è Gesù Cristo. È lui che ci rivela la sua presenza e al tempo stesso ci chiama a diventare noi pure tempio di Dio. La preoccupazione di Gesù, infatti, non è primariamente quella di portarci al tempio ma di portare il tempio di Dio dentro di noi”. “Se vuoi trovare Dio rientra in te stesso e lì lo troverai”, ha proseguito mons. Sacchi, facendo riferimento all’insegnamento di sant’Agostino. “Questa è una bella prospettiva – ha notato il vescovo – purché non conduca certo a forme di intimismo religioso che ci estraniano dalla dimensione comunitaria”. D’altra parte, “il ruolo della chiesa materiale è importante perché richiama il senso profondo del nostro essere Chiesa, evitando anche il pericolo di rinchiuderci nel tempio. Perché – ha rilevato – alle volte c’è questa tentazione: ci troviamo, facciamo le nostre liturgie, ci autocompiaciamo e poi usciamo dalla porta e tutto finisce lì. Ma il Signore ci vuole per essere nel mondo suoi testimoni”. “A che serve – ha aggiunto mons. Sacchi – vivere delle belle liturgie se poi queste non si traducono in atti concreti di carità, di amore e di testimonianza?”.

Nel corso della messa, concelebrata da mons. Luciano Pacomio, si è fatto memoria anche del 19° anniversario della morte di mons. Carlo Cavalla, che fu vescovo di Casale Monferrato dal 1971 al 1995.